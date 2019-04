Vakantieactiviteiten in Groningse zwembaden

De meivakantie staat voor de deur en in Groningen kunnen scholieren sportief de week doorbrengen. In Zwembad de Parrel, het Helperzwembad en in Sportcentrum Kardinge worden diverse activiteiten georganiseerd.

Op het programma staat onder andere Krokodil Stormbaan, Snorkelen, Schatduiken, Apenkooi en Zeemeerminzwemmen.



De activiteiten vinden in de middagen van maandag 29 april tot vrijdag 3 mei plaats en in het weekend ook in Sportcentrum Kardinge. De zwembaden zijn vanwege de vakantie extra lang geopend. In Zwembad de Parrel en het Helperzwembad betalen kinderen tijdens de vakantieweken een speciale lage toegangsprijs van €3,10.



Klik hier voor meer informatie en het volledige programma.