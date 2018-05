Tal van vakantie-activiteiten in Groningen zwembaden

De vakantie is begonnen, maar scholieren hoeven zich niet te vervelen. In tal van zwembaden in de stad zijn er speciale activiteiten georganiseerd om de week sportief en gezellig door te komen. Dat meldt uit.groningen.nl Van kokosnoot bowlen tot snorkelparadijs.

In Zwembad de Parrel, het Helperzwembad en in zwembad Kardinge worden diverse activiteiten georganiseerd.

De drie zwembaden bieden verschillende activiteiten aan.



In Kardinge kun je bijvoorbeeld een spelletje kokosnoot bowlen en in De Parrel kan de levende variant van Boter, Kaas en Eieren gespeeld worden. In het Helperzwembad kun je meedoen aan de Koningsspelen of een duik nemen in het Snorkelparadijs.

De activiteiten vinden in de middagen van maandag 24 april tot en met vrijdag 28 april plaats: de eerste week van de vakantie. De tweede week van de meivakantie staat in het teken van vrij zwemmen. In De Parrel en het Helperzwembad betaal je tijdens de vakantieweken een speciale toegangsprijs van €2,95.

Voor meer informatie en de volledige planning verwijzen we u graag door naar de website van sport050.