Maandag: Kofferbak Suikersale op Suikerterrein

Rondom de schoorsteenpijp op het Voormalig Suikerunieterrein kan iedereen zijn spullen kwijt. Vintage, kleding, curiosa, kunst of zelfgemaakte vogelhuisjes, alles kan. Deelnemers kunnen vanaf 08.00 uur met hun auto of busje het terrein op en hun mobiele marktkraam uitstallen. Deelname kan met een auto (€25,00) of met een busje (€35,00). Voor de voorwaarden en tickets kijk op: www.stadslabgroningen.nl/kofferbaksuikersale.



Gratis toegankelijk bezoekers

Vanaf 10.00 uur is het terrein en de Kofferbak Suikersale gratis toegankelijk voor bezoekers. Dus wie nog opzoek is naar die goeie vinylplaat, dat ene Perzische tapijtje, een klassiek prentje of een tweedehands cactus kan hier naar hartenlust komen struinen. Winkelen maakt hongerig, dus tussen de auto’s is gezorgd voor voldoende eten en drinken.



Fair Fashion Festival

Naast de Kofferbak Suikersale, zal in en rondom het Stadslab Groningen het Fair Fashion Festival plaatsvinden. Dit festival wordt georganiseerd door vrijwilligers en vormt een platform voor fair trade, duurzame, ecologische en innovatieve merken die samen aan een betere en eerlijkere mode-industrie werken. Het programma bestaat o.a. uit modeshows, een markt, workshops, lezingen en een kleding swap party. Meer informatie via: fairfashionfestival.nl. Toegang tot beide events is gratis.



Meer informatie en tickets

Voor meer informatie of vragen over de Kofferbak Suikersale kijk op: www.stadslabgroningen.nl/kofferbaksuikersale of mail naar info@stadslab.nl.