Museumnacht: verrassingen bij Grafisch Museum, Groninger Museum en andere musea

Zaterdag is het ‘Museumnacht’. Dan brengen Groningse musea een programma vol verrassingen dat van ’s avonds tot begin van de nacht bezocht kan worden. Je kunt dan kennis maken met zaken als ‘Bier Yoga’ of deelnemen aan improvisatiecomedy.

’s Avonds en in het begin van de nacht bezoek je dan voor vijf euro de vijf Groninger musea – GRID Grafisch Museum, Noordelijk Scheepvaartmuseum, Storyworld met een pop-uplocatie aan het Hereplein, Universiteitsmuseum en het Groninger Museum – en beleef je een gevarieerde avond vol muziek, talkshows, workshops en optredens.



Van funky hiphop van Het Gezelschap tot nostalgisch gamen op old-school spelcomputers tot improvisatiecomedy. Van een spoedcursus Gronings voor beginners tot rustgevende Bier Yoga georganiseerd door Cultureel Studentencentrum USVA.

Er is voor ieder wat wils. Bovendien biedt de Museumnacht een uitgelezen mogelijkheid voor een nachtelijk bezoek aan een van de tentoonstellingen. Bezoek bijvoorbeeld de interactieve tentoonstelling Daan Roosegaarde – Presence of bekijk De Bosatlas: De kunst van het weglaten. En er is nog veel meer. Kijk voor het volledige programma en alle locaties op groningermuseumnacht.nl.