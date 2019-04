Mooi Wark treedt op tijdens Koningsnacht; Vrijmarkt weer op de singels

Vrijmarkt weer gewoon aan de Singels

De Oranjevrijmarkt is dit jaar aan de Ubbo Emmiussingel, Praediniussingel, Ganzevoortsingel en Coehoornsingel, vanaf 7 uur kan een plekje gezocht worden en start de verkoop vanaf 9:00 uur tot 17:00 uur. De organisatie verzoekt de standhouders, verkopers, kleedjeshouders, zich goed te houden aan de regels die voor de vrijmarkt (zie hieronder) gelden. Dit om teleurstellingen te voorkomen. De regels voor de vrijmarkt zijn dit jaar in twee talen om iederen goed op de hoogte kunnen brengen.



Aan de Westerhaven is een speciale Kindervrijmarkt ingericht. Vanaf 9:00 uur kunnen kinderen een plekje zoeken om hun spulletjes te verkopen. Hier start de verkoop om 10:00 uur en om 17:00 uur sluit de markt. Houd er ook hier rekening mee dat de regels van de vrijmarkt gelden.



Elk jaar wordt Groningen overspoeld met duizenden bezoekers tijdens Koningsdag. Omdat in goede banen laten te lopen werkt de Oranje Vereniging nauw samen met de gemeente. Zo proberen wen zo veel mogelijk ongeregeldheden te voorkomen. Bezoekers van Koningsdag adviseren we om de digitale borden die tijdens het eventement in de stad te vinden zijn en social media, goed in de gaten te houden.