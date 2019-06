Martinitoren doet mee met Open Torendag

Leden van het Klokkenluidersgilde van de Martinitoren laten bezoekers zien hoe de klokken geluid worden, en ook mogen de bezoekers helpen. Het luiden van de klokken staat op de agenda voor 11.30 uur, 13.00 uur ,14.30 uur en 16.00 uur. Het carillon is te bezichtigen om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur.



Leuk weetje: wist je dat de Martinitoren met dertien diatonische gestemde luidklokken een gelui heeft dat te vergelijken is met dat van de Notre Dame in Parijs? De basis hiervan is de Salvator klok uit 1577 met een gewicht van bijna 8000 kilo.