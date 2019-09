MartiniPlaza opent feestelijk het nieuwe theaterseizoen

Het Noordpool Orkest zal de avond muzikaal begeleiden. Dennis van Aarssen (winnaar Voice of Holland 2019) geeft een kleine preview van zijn show. Ghost Stories laat zien, horen en voelen waarom je naar deze extreem spannende show moet gaan. Er is muziek te horen uit Lazarus, het laatste meesterwerk van David Bowie en natuurlijk ontbreekt de grote productie, Hello, Dolly! niet.



Gratis consumptie bij aankoop tickets en korting op voorstellingen



Na de seizoenspresentatie is er de mogelijkheid om tickets te kopen voor de voorstellingen van het nieuwe seizoen. Hierbij ontvangen bezoekers van de seizoenspresentatie een consumptiemunt en exclusieve kortingsacties voor diverse voorstellingen.



Koop tickets via de website of receptie



Koop gemakkelijk en snel tickets voor het nieuwe seizoen via www.martiniplaza.nl of kom langs bij de receptie; geopend van 09.00 tot 17.00 uur.