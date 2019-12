Marcel Hensema vijf keer in de Stadsschouwburg met wervelende onemanshow

Marcel Hensema staat tussen woensdag 18 en zondag 22 december vijf maal in de Stadsschouwburg met Alles in de hens. Dat is een autobiografische voorstelling vol mooie verhalen, herkenbare typetjes, humor en muziek van Edison-winnaar Carel Kraayenhof.

Alles in de hens is een zeer persoonlijke voorstelling, over de midlife van Hensema zelf. Een conference, niet pretentieus, geen drama, maar voor een breed publiek. Een avond met een lach en een traan. Marcel zoekt in de voorstelling naar de zin van het leven, dat doet hij met veel humor en ontroering.



“Ik zet de spotlight op hele normale, dagelijkse dingen waar ik mee worstel of over nadenk. Die dingen of situaties til ik net even op uit de realiteit, waardoor het vaak grappig wordt”, aldus Hensema.



Marcel Hensema / Alles in de hens

Wo 18 t/m za 21 december, 20:15 uur

Zo 22 december, 14:30 uur

SPOT/Stadsschouwburg

Tickets en meer info