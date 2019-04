Landelijke viering 100 jaar vrouwenkiesrecht in Groninger Museum

Op donderdag 9 mei is het precies 100 jaar geleden dat de Tweede Kamer de wet aannam waarmee het algemeen kiesrecht voor vrouwen en mannen in Nederland een feit werd. De landelijke viering – een gevarieerd programma met optredens van onder anderen Janine Abbring, Jeltje van Nieuwenhoven en Izaline Calister – vindt plaats in het Groninger Museum. Hier is ook de tentoonstelling Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht te zien. Toegang tot het museum en alle activiteiten is de hele dag gratis.

Programma

Tussen 10 en 17 uur zijn er allerlei lezingen, interviews, concerten en theatervoorstellingen. Het uitgebreide programma omvat een veelzijdige mix van zowel nationale als lokale gasten die het thema elk vanuit een eigen invalshoek benaderen. Zo interviewt Janine Abbring de eerste vrouwelijke Tweede Kamervoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven, vertelt conservator Egge Knol over de totstandkoming van de tentoonstelling Strijd! en bespreekt hoogleraar moderne geschiedenis en gastconservator Mineke Bosch de rol van kunst en cultuur in de vrouwenkiesrechtbeweging onder muzikale begeleiding van sopraan Marene Elgershuizen en pianist Aleg Tryfanenkau. Ook zijn Devika Partiman van Stem op een Vrouw en theater- en programmamaker Eveline van Rijswijk te gast en treden jazzzangeres Izaline Calister en het Groninger koor Bladgoud op. Kijk voor het volledige programma op groningermuseum.nl/strijd.



Tentoonstelling

De expositie Strijd! 100 Jaar Vrouwenkiesrecht illustreert aan de hand van schilderijen, vaandels, foto’s, cartoons en historische documenten de turbulente geschiedenis rondom de vrouwenkiesrechtbeweging in Nederland. Tot in de kleinste plaatsen waren afdelingen van de in 1894 opgerichte Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht te vinden, maar de actie werd wereldwijd gevoerd en de Nederlanders waren belangrijke partners in deze internationale strijd. De tentoonstelling, die tot en met 15 september 2019 te zien is, besteedt aandacht aan de vrouwen die een grote rol speelden in de strijd voor gelijkheid en brengt zo de beweging tot leven. Op 9 mei worden verschillende instaprondleidingen door de expositie gegeven.



De landelijke viering wordt georganiseerd in samenwerking met het Comité 100 Jaar Vrouwenkiesrecht, Atria, Verhalen van Groningen, het Groninger Forum en de Rijksuniversiteit Groningen. Toegang tot het museum en de activiteiten is op 9 mei gratis, maar vol is vol. De feestdag is onderdeel van een uitgebreid programma verspreid over het hele jaar vol geschiedenis, kunst, theater, wetenschap en activisme in Groningen. Kijk voor meer informatie op 100jaarvrouwenkiesrechtgroningen.nl.