Komend weekend in Stad: 22e editie Dichters in de Prinsentuin

Renée Luth wil zich als stadsdichter inzetten voor de talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Ze is regelmatig actief voor het Poëziepaleis die poëziewedstrijden voor die doelgroep organiseert. Tom Withaar uit Zuidhorn was eind juni een van de finalisten van de landelijke dichtwedstrijd voor jongeren tussen de 12-18 jaar.



Van de meer dan zeventig dichters op het festival komen er veertien uit Stad en Ommeland. De Groningse dichters vormen een mooie dwarsdoorsnede van genres en leeftijden die op het festival vertegenwoordigd zijn. Voormalig stadsdichter Kasper Peters zal de zondagmiddag openen met jeugdpoëzie uit zijn nieuwe bundel Vogelzwemvliegvis en de in Haren woonachtige dichter Asaph Ben-Menahem zal voordragen in het Hebreeuws. Tsafrira Levy zal hem begeleiden met haar vertalingen van zijn werk.



Groningse dichters

Ook verscheidene Groningse literaire clubs en organisaties zijn goed vertegenwoordigd. Barbara van Brug studente aan de Groningse Schrijversvakschool heeft een plekje in de line-up. Docent Sabine van den Berg zal op het theeveld voordragen uit haar debuut Nestvlinders.



Meerdere Groningers publiceerden voorafgaande het festival een bundel. Tijdens de Poëzieweek verscheen Weggooiangst van Leonieke Toering en ook Krista Middel debuteerde met Liefde, bedvogelen en andere treurnis. Ânne de Jong zal tijdens het festival voordragen uit Kerven, zijn tweede bundel die in juni verscheen. Eugene Rudo Walker zal ongetwijfeld gedichten uit De Kostverloren impressies, zijn bundel in wording, en gehore brengen.



Studente journalistiek Anna Dijk zal prozagedichten voordragen en studente Engelse taal en cultuur Hanne Stegeman is ook van de partij. Zij is evenals Richard Nobbe lid van de Dichtclub in de Kroeg van Klaas. Nobbe stond enkele jaren geleden al eens in de loofgangen en ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een performer die moeiteloos doordrong tot de finale van het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam.



De middagprogramma’s die zaterdag en zondag in de Prinsentuin plaatsvinden zijn gratis toegankelijk. Het gehele programma is te vinden op www.dichtersindeprinsentuin.nl



Foto: Tom Withaar draagt voor tijdens de Poëziemarathon van 2018. Henk Veenstra.