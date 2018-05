Inzending geopend voor tweede editie Gouden Suikerbiet Filmcompetitie

Zienemaan & Sterren, de openluchtbioscoop op het oude Suikerunieterrein in Stad, organiseert dit jaar voor de tweede keer de uitreiking van de Gouden Suikerbiet Filmcompetitie. Een wedstrijd waarmee filmmakers uit Noord-Nederland worden uitgedaagd een kortfilm in te sturen en mee te dingen naar de Gouden Suikerbiet.

Uit alle inzendingen wordt een selectie gemaakt die wordt voorgelegd aan een onafhankelijke driekoppige jury. De winnaar wordt tijdens het evenement bekendgemaakt en krijgt dan ook meteen zijn of haar vuurdoop op het grote doek. Vorig jaar werd uit ruim dertig inzendingen de film ‘Moving Landscapes’ van Froukje van Wengerden verkozen tot winnaar.



Prijs

De winnaar ontvangt een prijs ter waarde van 500 euro. Bovendien wordt de winnende film eenmalig vertoond aan een groot publiek tijdens de komende editie van Zienemaan & Sterren op 1, 2 en 3 september 2017.



Criteria

Alle genres zijn toegestaan, maar om te kunnen meedingen naar de Gouden Suikerbiet, moet een inzending wel aan een aantal criteria voldoen. Zo moet de maker afkomstig zijn uit Groningen, Drenthe of Friesland, mag de speeltijd niet langer zijn dan 10 minuten en moet de film in 2016 of 2017 zijn gemaakt. Daarnaast mag de film niet eerder aan de verkiezing hebben deelgenomen.



Films kunnen worden ingezonden naar goudensuikerbiet@zienemaan.nl. Aanleveren kan door middel van een Vimeo- of Youtube-link. Inzenders wordt bovendien verzocht een korte CV of biografie inclusief contactgegevens toe te voegen.



De termijn voor inzendingen voor de Gouden Suikerbiet loopt tot en met 24 juli 2017.



Foto: Joost Nuijten