Hoofdrol in Tina Turner-musical voor Groningse

De Groningse Nyassa Alberta is vandaag geselecteerd voor de hoofdrol in de Tina Turner Musical, een musical van Albert Verlinde. Ze is in Nederland niet zeer bekend, maar in Duitsland - waar ze de rol ook al speelde - is ze al wel een hele grote ster. Wie is Nyassa?

Dit katern wordt mede mogelijk gemaakt door:

Nyassa Alberta werd geboren in Groningen. Ze groeide ook op in het noorden van Nederland. Dansen en zingen is altijd haar passie geweest en al vroeg kopieerde ze grote talenten zoals Diana Ross en Whitney Houston. Op 18-jarige leeftijd studeerde ze een jaar Engelse grammatica en literatuur aan de Rijksuniversiteit Groningen. In hetzelfde jaar werd Nyassa opgenomen op de Jazz Musical Academy in Amsterdam.

In 2005 voltooide ze haar BA-diploma. Na het voltooien van haar opleiding begon ze als danseres in de originele Nederlandse cast van "The Lion King" in het Fortis Circus Theater in Scheveningen, Nederland. In 2006 verhuisde ze naar Hamburg om te spelen in de Duitse versie van "The Lion King". Daar was ze de dekking voor Nala, Shenzi en Sarabi.