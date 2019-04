Heel Paasweekend lang kinderfilms en speelplezier tijdens Taartrovers Filmfestival

Op Goede Vrijdag 19 april start in het Groninger Forum het Taartrovers Film Festival. Het hele Paasweekend, tot en met maandag 22 april, worden er kinderfilms vertoond en kan er gespeeld worden in de Speeltuin van de Verbeelding.

Taartrovers Film Festival is een festival voor jonge kinderen van 2 tot 9 jaar. Het festival laat je meevoeren van de gebaande paden en met andere ogen kijken naar de wereld om je heen. Veel films die er draaien, waren nog niet eerder in de bioscoop te zien.



Het programma beslaat 12 lange én korte filmprogramma’s. Kinderen en ouders kunnen onder andere genieten van de lieve animatiefilm Vos & Haas, het betoverende Lied van de Zee en het ontroerende Alles Mag.

In de Speeltuin van de Verbeelding, gratis toegankelijk op vertoon van een combiticket, kunnen kinderen de hele dag op expeditie gaan in de wereld van film. Knoeien met water, kliederen met zand, stoeien met licht en een eigen verhaal ontwerpen in de mini-studio.



Voor 9 euro koop je een combiticket. Daarmee heb je toegang tot de film én de Speeltuin van de Verbeelding. Voor Stadjerspashouders kost een combiticket 3 euro.



Tickets zijn online te verkrijgen op de pagina van de desbetreffende film én aan de kassa van Hereplein 73.



Het hele filmprogramma en de tickets zijn te vinden op: www.groningerforum.nl/nl/taartrovers