Groningse filmmaker start crowdfund-actie voor documentaire

De Groningse filmmaker Tom Tieman is via crowdfunding op zoek naar financiering voor de korte documentaire ‘De Muze’. De Muze gaat over kunstenaar Alle Jong die in een museum in Utrecht een jonge vrouw tegen het lijf loopt. Nog voordat hij haar kan aanspreken, verdwijnt ze. Jong start een zoektocht naar de vrouw, die hij uitroept tot zijn muze.

De Muze

Alle Jong (29) is een jonge, Friese kunstenaar die tijdens een bezoek aan het Centraal Museum zijn muze ontmoet. Als hij haar aan wil spreken, verdwijnt ze en laat ze Jong achter met niets anders dan een vage herinnering aan een moment. Overweldigd door de ontmoeting, plaatst Jong een oproep op sociale media om hem te helpen. De muze moet in de tijd van alom aanwezige camera’s en opnameapparaten toch te vinden zijn? Als beloning heeft hij een sieraad voor haar klaarliggen. Wat zoekt de jonge kunstenaar in de onbekende vrouw? En zal hij haar terug vinden?



Crowdfunding

De Muze wordt een korte documentaire van ongeveer tien minuten. Om de film te voltooien moet er 5000 euro via crowdfunding binnen worden gehaald. Wie sponsort, krijgt een tegenprestatie die verschilt van een credit op de aftiteling tot een mooie prent gemaakt door Jong.



De film wordt gedraaid in Harlingen tot half september en moet in november op het Noordelijk Film Festival in première gaan.



Steunen kan via: https://cinecrowd.com/nl/de-muze-0