Groninger Marktendag: heel veel markt in stad op Duitse feestdag

Elk jaar op 3 oktober verwelkomt Groningen haar Oosterburen tijdens hun nationale feestdag Tag der Deutschen Einheit. De Groningen City Club, Gemeente Groningen en Marketing Groningen organiseren speciaal voor onze (Duitse) gasten de Groninger Marktendag. Op het programma staan veel verschillende, vooral lokale markten en ook is er een speciaal kinderprogramma.

Duitse nationale feestdag

De Tag der Deutschen Einheit is de dag waarop de Duitsers de verjaardag van de Duitse hereniging vieren en waarop de meesten een vrije dag hebben. Een uitgelezen kans om een bezoek aan Groningen te brengen.

Heel veel markt

De Groninger Marktendag is te vinden op de Grote Markt, tussen Beide Markten en op de Vismarkt. Het is een verzameling van succesvolle Groninger Markten met onder andere een warenmarkt, vintage en handgemaakte productenmarkt, standwerkers, een visplein, een markt met producten van Groninger bodem en het provincieplein. Tijdens de markten is er muziek, eten, drinken en een kinderprogramma van 9:00 tot 17:00 uur.

Provincieplein

Nieuw op de Groninger Marktendag is het provincieplein op de Grote Markt waar alle zeven regio’s uit de provincie zich presenteren. De regio’s worden vertegenwoordigd door onder andere een aantal ondernemers uit de desbetreffende regio en laten de bezoekers kennismaken met allerlei lekkernijen, proeverijen en activiteiten uit de provincie.

Bereikbaarheid

Bezoekers die met de auto komen kunnen het beste op een P+R parkeren en vervolgens met de bus naar de stad komen. Parkeren is gratis en de bus naar het centrum kost € 6, - met maximaal 5 personen. Voor meer informatie over parkeren en actuele reisinformatie zie www.groningenbereikbaar.nl