Groningen maakt reputatie als ‘Orgelstad’ helemaal waar dankzij druk bezocht Schnitger-festival

Woensdagavond verzamelden zich bijna 400 mensen in de Martinikerk in Groningen. Dat is op zich niet zo bijzonder, wél dat het voor een orgelconcert was. Met dit concert, gegeven door de organisten Pavel Černý uit Praag en Tobias Willi uit Zürich, werd de ‘Schnitger Meets…’ tiendaagse afgesloten. In totaal kwamen er in deze periode ruim 3200 mensen af op de talrijke concerten, internationale Masterclasses en excursies naar de historische orgels in Groningen Stad en Ommeland.

In 2019 s het 300 jaar geleden dat de Duits-Groningse orgelbouwer Arp Schnitger stierf, de man die wordt beschouwd als de Stradivarius onder de orgelbouwers: zijn instrumenten – waarvan hij een groot aantal in Groningen bouwde – hebben zo’n prachtige, karakteristieke klank en zijn ook ambachtelijk gezien van zo’n bijzondere kwaliteit, dat orgelliefhebbers van heinde en verre naar de ‘Orgeltuin van Europa’ komen om ze te horen en te zien.

Orgelzomer Groningen 2019

Om 300 jaar Schnitger te vieren sloegen de stichtingen Groningen Orgelland, Groningen Orgelstad en Erfgoedpartners de handen ineen. Zij wilden voor eens en voor altijd aan het Groningse publiek duidelijk maken wat een unieke schat aan cultureel erfgoed de regio bezit met deze orgels. Samen ontwikkelden zij het idee van een lange warme ‘Orgelzomer Groningen 2019’: drie maanden van aansprekende evenementen rondom het orgel waarmee een breed publiek wordt getrokken. En dat idee lijkt te werken, want tijdens Schnitger Meets…. zaten de kerken helemaal vol.

Toegift

‘Schnitger Meets…’ was tien dagen van internationale Masterclasses, orgelexcursies en vooral concerten. Zowel de studenten als hun orgelprofessoren namen de kans waar om op de mooie historische orgels te spelen. Grote indruk maakten bijvoorbeeld de Koreaanse toporganist Jisung Kim en zijn Japanse collega Rie Hiroe met de ongelooflijke techniek, wendbaarheid en beleving die zij tentoonspreidden bij hun dubbelconcert op het Martiniorgel op 31 juli. In Farmsum werd de beduusde Pavel Černý door het enthousiaste publiek overgehaald tot een toegift op het mooie Lohman-orgel, iets wat vrijwel nooit voorkomt. De concerten waren zonder uitzondering druk bezocht; het concert op 30 juli in Noordwolde – met Theo Jellema op het orgel – was zelfs uitverkocht.

Pipedreams

Voor wie geen genoeg kon krijgen van al die orgels waren er ook nog de ‘Schnitger Meets…’ orgelexcursies, vijf in totaal plus een speciale Schnitger-stadswandeling van het VVV. Onder de 50 tot 70 mensen die er dagelijks in de excursiebussen stapten waren ook internationale deelnemers, o.a. uit Amerika waar de viering van 300 jaar Schnitger niet ongemerkt is gebleven: een Amerikaans radioprogramma over orgels (‘Pipedreams’) besteedde een hele uitzending aan 300 jaar Schnitger waarbij de Groninger orgels een hoofdrol kregen toebedeeld.

Het zijn allemaal superlatieven en de organiserende stichtingen Groningen Orgelland, Groningen Orgelstad en Erfgoedpartners zijn dan ook opgetogen over deze vliegende start van de Orgelzomer Groningen 2019. Zij kijken nu heel erg uit naar de volgende evenementen van Orgelzomer waarmee het brede publiek opnieuw zal worden geprikkeld met bijzondere voorstellingen rondom het Groninger orgel, o.a. met de regionale concertserie ‘Het Mooiste van 2 Werelden’ en eindigend met het jaarlijkse Schnitger Festival in oktober.