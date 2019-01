Geen kaartje voor ESNS? Dit zijn de gratis optredens!

Grunnsonic

Van 16 tot en met 18 januari is onder de noemer ‘Grunnsonic’ op diverse locaties in hartje Groningen een divers programma, met daarin een aantal hiphopacts, te zien. Onder andere Cloudy Diow, Revo en RO$$ABARBA treden op.

Lees meer over Grunnsonic >>

Eurosonic Air

Net als vorig jaar is ook deze editie de Grote Markt het decor van gratis optredens tijdens Eurosonic Air. Onder andere de Groningse Inge van Calkar, Douwe Bob en Jett Rebel beklimmen het podium.

Lees meer over Eurosonic Air >>

Platosonic

Tijdens Eurosonic Noorderslag is de Oude Ebbingestraat overdag the place to be. Er zijn dit jaar drie stages: de Plato-Stage, de Coffee Company & Music-Stage en de House of Chambers - Urban Hip Hop-Stage.

Lees meer over Platosonic >>

Jagersonic

Onder de noemer ‘Beter opgebrand dan uitgedoofd’ organiseert Vera zaterdag 19 januari het populaire Jagersonic, met onder andere Ploegendienst, DeWolff, De Esperandos en Hermann Der Polkamann.

Lees meer over Jagersonic >>

Magners Music Sessions

The Dog's Bollocks is drie avonden op een rij, van 16 tot en met 18 januari, het toneel van Magners Music Sessions. Er zijn optredens van onder meer The Ragtime Rumours, HoppaH!, Luminize, Yevgueni en Aïcha Cherif en vele anderen.

Lees meer over Magner Music Sessions>>

Strik Beats Sonic

Ook dit jaar is er, tijdens Eurosonic, in de Benzinebar weer Strik Beats Sonic. De organisatie belooft de lekkerste (gitaar) bands waaronder Drive By Wire, Switch Bones en Tony Clifton.

Lees meer over Strik Beats Sonic>>

Pleurop&OfficeSonic 2019

Proeflokaal ’t Kantoor is zaterdag 19 januari het decor van Pleurop&OfficeSonic 2019. Vier dagen lang, van woensdag tot en met zaterdag, is er de hele dag muziek.

Lees meer over Pleurop&OfficeSonic >>

Pinguin Radio Showcases

Meer dan 120 acts, op vijf podia, in drie dagen tijd, in de Drie Gezusters. Dat is Pinguin Radio Showcases, dat tot vorig jaar nog Altersonic heette. Pinguin Radio Showcases is van 16 tot en met 18 januari.

Lees meer over Pinguin Radio Showcases >>

Voor meer informatie over festival Eurosonic Noorderslag, kijk op: www.esns.nl