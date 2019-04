Festival Hongerige Wolf maakt eerste namen bekend

Festival Hongerige Wolf heeft de eerste namen bekend gemaakt voor de negende editie, die plaatsvindt van 12 t/m 14 juli. In Hongerige Wolf kun je vanuit je luie strobaal kunt genieten van de weidse uitzichten, fijne concerten en bijzondere kunstwerken op locatie. Waar je in de Danssilo onder de sterrenhemel kunt dansen tot in de kleine uurtjes en waar je ’s morgens met een verkwikkende wolvenyoga de dag weer kunt beginnen.