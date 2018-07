Festival Hongerige Wolf is broedplaats voor nieuw talent

Hongerige Wolf is op 14, 15 en 16 juli voor de zevende keer het toneel voor concerten op het schapenveld, theatervoorstellingen in schuren, gedichten op de dijk, workshops, nachtelijke films en nog veel meer. Aards. Weids. Dat is Festival Hongerige Wolf . Verwacht geen line-up van allemaal grote, bekende namen: het festival is een broedplaats voor onontdekt talent en een podium voor nieuw werk. Menig bandje of artiest dat ooit op Festival Hongerige Wolf zijn eerste podiumervaring op deed, was later terug te zien op het muziekfestival Noorderslag, Oerol of bij DWDD op tv.

Divers cultureel programma

Kom voor de sfeer, de natuur en de gastvrijheid van het dorp. Kom voor de optredens. En kom voor het feest. Elke avond, als het muziekprogramma op het Schapenveld ten einde loopt, gaat het feest door in de polder, waar tot in de vroege uurtjes gedanst wordt.



Het muziekprogramma is divers: singer-songwriters in een Loods, een klassiek ensemble als wake-up service op de camping, swingende bands op het Schapenveld en steengoeie dj’s in de Danssilo.



Ook theaterliefhebbers kunnen hun hart ophalen: solo-performances van jonge makers, jeugdcircus en dans in een tuin en wat dacht je van Save the date, improvisatietheater waarbij je veilig kunt daten.



Gedichten luisteren op de Dichtersdijk met uitzicht over de weidse velden, ‘s nachts films kijken in het Ambonezenbosje, 8 minimuseums in caravans waarvan er nog 1 te beschilderen is voor het publiek of in alle vroegte zelf een broodje bakken op de dijk met Bakkerij de Eenvoud.