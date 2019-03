Expositie Zilveren Camera in synagoge

Het gaat om meer dan 200 indrukwekkende nieuwsfoto’s van in totaal 55 fotografen. Onder andere het ongeluk met de Stint op een spoorwegovergang komt voorbij, evenals de elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden. Maar ook foto’s van de branden in Griekenland, de gele hesjes protesten en de verkiezingen in Turkije.



Volgens de jury zijn de inzendingen in alle categorieën fotografisch van hoge kwaliteit. Cynthia Boll heeft de Canon Zilveren Camera 2018 gewonnen met haar serie Sinking Cities Jakarta. Voor haar fotoserie reisde Boll meerdere malen af naar Indonesië om daar de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering vast te leggen. Voorzitter van Stichting De Zilveren Camera Marcel Molle: ‘Deze winnende serie legt op aansprekende en indrukwekkende wijze vast hoe groot de impact van klimaatverandering is. Het is de serie die in de ogen van de jury zowel fotografisch als in journalistiek opzicht het afgelopen jaar het best vertegenwoordigt.’



Er zijn ook noordelijke winnaars: ​Jilmer Postma uit Drachten, Kees van de Veen uit Haren en Marcel K. de Jonguit Assen. Deze fotografen wonnen respectievelijk derde prijs in de categorie 'Kunst, cultuur en entertainment', de tweede prijs in de categorie 'Politiek serie', en de derde prijs in de categorie 'Personen in het nieuws'.