Een 'ommetje' door de weilanden rond bezoekerscentrum Reitdiep

Zin in een korte wandeling van 2.5 km door een eeuwenoud, cultuurhistorisch rijk landschap met, als je geluk hebt, zicht op schitterende wolkenpartijen? Tijdens het ommetje loop je door weilanden waar elk seizoen een andere kijk geeft op dit deel van het Reitdiep landschap. Een gids van Het Groninger Landschap loopt met u mee.



Aanmelden is niet nodig en deelname is gratis. Kijk voor meer informatie, over deze excursie of andere activiteiten van Het Groninger Landschap, op de website www.groningerlandschap.nl.



Tijd: 14.00 - 15.30 uur

Locatie: Wolddijk 103,9738 AD in Noorderhoogebrug / Groningen.



