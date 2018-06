Donarfans hebben blijkbaar geen zin in wedstrijd van Oranje

De Orange Lions kunnen donderdag al een plekje in de tweede kwalificatieronde afdwingen als ze met meer dan 7 punten verschil van Roemenië winnen. Oranje verloor in september vorig jaar met die marge in Roemenië en kan de volgende ronde bereiken als ze op onderling resultaat winnen.



Verliest Oranje de eerste wedstrijd, dan moet het zondag winnen van de sterker geachte Italiaanse ploeg. In de uitwedstrijd verloor Nederland met 9 punten van Italië.



Donar-speler Arvin Slagter is de enige speler van Donar die is geselecteerd voor Oranje. Thomas Koenis bedankte eerder dit jaar voor Oranje omdat hij in de zomer andere prioriteiten heeft. Oranje kan wel beschikken over smaakmakers Charlon Kloof, Worthy de Jong en Thomas van der Mars.



De Orange Lions zijn al volop in voorbereiding op beide duels. Ze wonnen afgelopen week van België. Helaas moeten de basketballers het in de belangrijke wedstrijd vooralsnog doen met halflege tribunes.



De wedstrijd tegen Roemenië begint donderdag om 20.00 uur. Kaarten zijn vanaf 18,50 euro verkrijgbaar via deze link.