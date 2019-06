Dansstudenten Lucia Marthas Institute for Performing Arts treden op in MartiniPlaza

Op 29 en 30 juni 2019 vindt de eindvoorstelling van de leerlingen en studenten van het Lucia Marthas Institute for Performing Arts, waarvan de hbo-opleidingen onderdeel zijn van de Hanzehogeschool Groningen, plaats in de MartiniPlaza in Groningen. De voorstelling, Soul genaamd, is de kroon op het harde werk van het afgelopen studiejaar.

Dit jaar viert het instituut haar pasgeboren samenwerking met The Verdon Fosse Legacy, de organisatie rondom performing arts-legende Bob Fosse. Bekend van klassiekers als The Payama Game, Damn Yankees, Pippin en Chicago heeft Fosse als geen ander de geschiedenis van het musical theatre bepaald.



Europese première

In samenwerking met de New Yorkse choreografen Lloyd Culbreath en Valarie Pettiford, die jarenlang zelf met Bob Fosse hebben gewerkt, presenteren de studenten van de Hanzehogeschool choreografieën die nog nooit buiten de VS zijn uitgevoerd. Het resultaat is te zien in de Europese première van The Soul of Verdon / Fosse.



Naast deze unieke samenwerking, werkten de hbo-studenten met choreografen als Jason Gilkison (Burn The Floor), Rickey Tripp (Hamilton) en Marcus Willis (Alvin Ailey).



The Soul of Bands / The Soul of Walt Disney

De leerlingen van het mbo en de Vooropleidingen werken voor deze eindvoorstelling samen met nationale en internationale choreografen zoals Kenzo Alvares (DanceSing), Shirley Esseboom (NDT), Patrick Karijwidjojo (The Ultimate Dance Battle), Roemjana de Haan (4x Nationaal Kampioen Latin Dance), Rich Ascroft (Five Guys Named Moe) en Banu Secen.



De eindvoorstelling vindt plaats op zaterdag 29 juni om 20.00 uur en op zondag 30 juni om 19.30 uur in MartiniPlaza in Groningen. Tickets zijn te bestellen via Eventim.