Daan Roosegaarde in Groninger Museum

Presence is een nieuw, baanbrekend, interactief kunstwerk dat hij speciaal voor het Groninger Museum ontwikkelde. Dit is de eerste keer dat hij als ‘buitenkunstenaar’ de binnenruimte verkent, met een groot lichtgevend landschap dat door de aanwezigheid van bezoekers van vorm en kleur verandert. Waar tentoonstellingen meestal vragen om kunst op gepaste afstand te bekijken, daagt deze installatie uit tot fysieke interactie, zo meldt het museum.



Presence is een 800 m2 groot levend lab. Hoewel het kunstwerk het resultaat is van innovatief materiaaltechnisch onderzoek, is Presence voor de bezoeker heel intuïtief. De installatie bestaat uit verschillende sferen waardoor de bezoeker allerlei perspectiefwisselingen ondergaat – van groot en massief naar klein en beweeglijk, van donker naar licht. In de ene zaal tekenen futuristische bollen lijnen op de grond. Een andere zaal lijkt gevuld met lichtgevend sterrenstof, wat doet denken aan het uitzicht op een grote stad vanuit een vliegtuig. Er zijn ook ruimtes die bezoekers lijken te scannen door ze in silhouetten en patronen vast te leggen. De interactie tussen bezoeker en kunstwerk levert steeds nieuwe beelden op. Kijken en observeren, maar vooral aanraken, voelen en bewegen zijn essentieel.



Roosegaarde is onder andere bekend van Icoon Afsluitdijk en internationale projecten als Waterlicht en Smog Free Tower.