Braziliaanse muzikant High Wolf verzorgt 'meditatieve muzikale reis' in Der Aa-kerk

Het bijzondere concert wordt georganiseerd door De Stroom in samenwerking met City Central. Volgens hen zullen de bezoekers worden liggend op de houten vloer in het schip van de kerk 'worden uitgenodigd tot introspectie en zintuiglijk bewustzijn'. Na afloop van het concert is er de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen.



Deelnemers wordt gevraagd zelf een matje mee te nemen waar zij comfortabel op kunnen liggen. Daarnaast is warme kleding en eventueel een dekentje aan te raden. Er is slechts ruimte voor 45 bezoekers.



Het concert duurt van 20.00 - 21.15 uur. Tickets kosten 8,50 euro en zijn verkrijgbaar via deze link.



Over De Stroom

De stroom is een nieuw collectief uit Groningen, dat onderzoekt hoe muziek en context samen kunnen werken in het creëren van transformatieve ervaringen; muziek die niet alleen als luisterervaring dient maar als een middel om nieuwe ervaringen met jezelf op te doen. Muziek heeft van oudsher de functie om het bewustzijn te verruimen en te helen. Denk bijvoorbeeld aan sjamanistische tradities waarin men trance opwekt door het gebruik van ritme. In de Westerse cultuur lijkt deze functie verloren te zijn gegaan, terwijl de moderne tijd hier volgens De Stroom eens te meer om vraagt.