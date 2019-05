BLØF volgend jaar maart niet één maar twee keer in De Oosterpoort

Wegens succes komt BLØF in maart volgend jaar niet één, maar twee keer langs in De Oosterpoort. De Zeeuwse band staat nu op zowel 14 als 15 maart in de Groningse concertzaal.

BLØF heeft de afgelopen jaren alles bereikt wat er in Nederland te bereiken valt: bijna veertig Top-40-hits, Edisons, een uitverkochte Ziggo Dome én een eigen festival. Maar na na de bombast in de clubs en op festivals, vindt de band het nu tijd voor intimiteit. Op zaterdag 14 en zondag 15 maart staat BLØF daarom in de Oosterpoort met een show waarin de band terugkeert naar de oorsprong.



Van langzame start tot enorme acceleratie

BLØF werd opgericht in 1992, maar het zou tot 1998 duren voor het grote publiek na Liefs uit Londen de band omarmt om vervolgens nooit meer los te laten. Sindsdien gaat elke single en langspeelplaat steevast als een komeet door de charts. Zo’n 15 albums heeft de band nu op haar palmares en op een uitzondering na eindigen die op de hoogste positie van de Album Top 100 en kunnen de mannen om de haverklap een nieuwe platina-plaat in hun galerij ophangen.



Nieuw materiaal?

Het laatste album AAN (2017) behaalde de gouden status en het nummer Zoutelande brak vele records en zorgde voor de langverwachte doorbraak bij onze zuiderburen. Het lijkt bijna onmogelijk dit succes te overtreffen, maar de band zit onder het motto ‘smaakt naar meer’ alles behalve stil. ''Er komen sowieso wel twee nieuwe singles. Een album zit er nog niet in, dat gaat in 2020 komen'', aldus de mannen. Wie weet met wat voor nieuw materiaal de mannen op 14 en 15 maart in de Grote Zaal van De Oosterpoort zullen staan…



Klik hier voor tickets en meer info