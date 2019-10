Beats van Deephouse Edition in Huize Maas

Op vrijdag 18 oktober, volgende week, kun je in Huize Maas je genieten van de beats van Erick E, Danny Dacosta en Stressless Steve tijdens The Deephouse Edition.

Ga los en geniet samen met vrienden en vriendinnen van de vrolijke housetunes van deze drie dynamische dj’s.



Erick E. is midden jaren ’90 groot geworden in de Roxy en is een van de grondleggers van Housequake. Danny Da Costa, met Tariq Pijning op sax, is bekend van Club 11 en Kokomo en Stressless Steve speelde al in heel wat internationale clubs.