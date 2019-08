Actie voor één van de mooiste tuinen van Groningen – Domies Toen Pieterburen – succesvol van start

Een actie voor het behoud van Domies Toen in Pieterburen - een van de mooiste tuinen van noord-Groningen en ook vanuit Stad een bezoekje meer dan waard - is succesvol verlopen. Afgelopen vrijdag werd ieder uur de klok voor Domies Toen in Pieterburen geluid. Er is geld tekort, maar Domies Toen mag niet verdwijnen, vond een groep vrienden en daarom bedachten ze een actie. Dat leverde veel nieuwe vrienden, en daarmee geld op.

Het Noodklokcomité had samen met de vrijwilligers in 3 weken tijd een programma in elkaar gedraaid om mensen te verlokken naar de tuin te komen om vriend te worden. Want, hoe meer vrienden, hoe groter het draagvlak van de tuin is. En dat is weer belangrijk bij de onderhandelingen over het voortbestaan van de tuin. Die opzet is heel goed gelukt. Er zijn in 3 weken tijd 115 nieuwe vrienden bijgekomen, en er komen er nog steeds bij. De tuin heeft u 331 vrienden.

Tijdens de Noodklokdag luidde de klok van de kerk van Pieterburen elk uur. Er was een kleine markt, met planten, zaden, boeken, keramiek, heerlijke sapjes, siropen, speltproducten, mosterd, zalfjes, allerhande leuke spullen en, nieuw, Domies toenthee en prachtige ansichtkaarten. Er waren rondwandelingen, een lezing over spinnenseks, er werd getekend, er werden verhalen verteld, er was een heerlijke bloemenlunch, het orgel in de kerk werd bespeeld en Kontrabande trad daar op. Na dat optreden werd bekend dat de 100 nieuwe vrienden gehaald waren.

Iedereen, ook de kerk, werkte belangeloos mee. Daar warren de concerte, de boekverkoop, en er was koffie en thee met koek te koop, opbrengst voor Domies Toen. Een deel van de verkoop van de kramen werd aan Domies Toen geschonken, en ook vooraf was er heel veel medewerking om de dag en de actie bekendheid te geven, zoals de opbrengst van een plantenveiling.

Er is zo in het totaal bijna €1.000.— aan geld binnen gekomen. Het was al met al, ondanks dat het weer niet meewerkte, een heel feestelijke dag.

De actie om nieuwe vrienden te krijgen gaat nog steeds door. Vriend nr 400 krijgt koffie of thee met taart in de theeschenkerij. Nr 500 naar keuze een bloemenlunch of een high tea voor 2 personen.

Meer informatie:

Annette Broekhuizen

annette.y.broekhuizen@xs4all.nl

https://domiestoen.nl