Terugkeer Jeter leidt vertrek Callahan in bij Donar

De Amerikaan is inmiddels vrijgesteld van werk zo meldt het Dagblad van het Noorden. Speler en club zijn met elkaar in overleg om het voortijdige vertrek netjes te regelen. Het presteren van Callahan is nooit zonder kritiek geweest. Zijn 38-jarige ploeggenoot Teddy Gipson overvleugelde hem regelmatig in de spelverdeling. In Litouwen had de 30-jarige Jeter het niet echt naar de zin zo bleek. Toen het contact gelegd werd waren beide partijen er snel uit.



In de zomer van 2014 kwam Jeter naar Donar. In dat jaar werd hij direct gekozen tot meest waardevolle speler (MVP) van het seizoen. Daarna vertrok hij naar Mitteldeutscher BC, maar dat werd geen succes. In januari 2016 keerde Jeter terug en zorgde met zijn inbreng voor de kampioenschappen in 2016 en 2017. Ook na dat seizoen werd Jeter uitgeroepen tot MVP. De generaal zal dinsdagavond ongetwijfeld onder luid gejuich in de armen gesloten worden door de supporters.