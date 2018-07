Ronald Kruijer nieuwe leider Wielermeerdaagse; na zesde plaats in Nieuw-Roden

De Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier is in volle gang. Wel een uitgeklede versie, want er wordt dit jaar maar in vier dorpen gekoerst. Zondag werd traditioneel begonnen in Peize en maandagavond draaiden de heren coureurs hun rondjes in Nieuw-Roden. Woensdagavond wordt in Zevenhuizen gereden en de traditionele finale is zaterdagavond in De Wilp. Na twee dagen hangt het geel om de schouders van de uit Heiligerlee afkomstige Ronald Kruijer.