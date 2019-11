Peize na jaar afwezigheid terug in Wielermeerdaagse

Na een jaar afwezigheid keert de wielerronde van Peize terug in de Amysoft Wielermeerdaagse Noordenveld Westerkwartier, Het blijft een vijfdaagse, want tegenover de terugkeer van Peize staat het wegvallen van Noordhorn. De Ronde van Peize was jarenlang de openingskoers op zondag, maar staat nu gepland op dinsdag 30 juni.

Hindrik Aalders is als voorzitter van de Stichting Meerdaagse Noordenveld Westerkwartier blij dat Peize terugkeert. 'Peize zit al vanaf de beginjaren in de Meerdaagse en het is mooi dat ze nu weer thuiskomen. Het actieve comité zorgt altijd voor een sfeervolle wielerronde waar veel inwoners van genieten. We zien uit naar de Ronde van Peize op dinsdag 30 juni.'

Komend jaar is Noordhorn geen onderdeel meer van de Meerdaagse. Hindrik Aalders daarover.'Het comité heeft aangegeven met name in de voorbereidingsperiode handen tekort te komen, dat is niet verwonderlijk voor een wat kleiner dorp. We zijn ze erg dankbaar dat Noordhorn dit jaar de open plek van Peize heeft in kunnen vullen, dankzij Noordhorn zijn we in staat geweest om de Meerdaagse overeind te houden en nieuwe energie te geven.'

De Amysoft Meerdaagse Noordenveld Westerkwartier wordt verreden van 29 juni tot en met 4 juli en bestaat uit achtereenvolgens de wielerrondes in Nieuw Roden (maandag), Peize (dinsdag), Zevenhuizen (woensdag), Leek (vrijdag) en De Wilp (zaterdag).