Mollema gaat beginnen aan loodzware finale Giro

De 32-jarige Mollema heeft de afgelopen dagen alweer het nodige respect afgedwongen. Na een zeer overtuigend optreden in de tijdrit ruim een week geleden, waarin hij derde werd, was het in de eerste bergetappes afzien voor Mollema. Als er echt gas gegeven werd had hij het moeilijk en was het een kwestie van schade beperken. Dat is tot nu toe goed gelukt. In zijn vijftiende grote ronde zijn de kansen om komende zondag in Verona bij de eerste drie op het eindpodium te staan nog altijd aanwezig. Dat zou voor de eerste keer in zijn loopbaan zijn.



Of het realistisch is gaat de komende dagen blijken. Van de zes etappes die nog op het programma staan finishen er vier bergop. Tussendoor nog een vlakke rit en zondag wordt afgesloten met een tijdrit in Verona. Het peloton heeft geluk dat ze dinsdag vanwege teveel sneeuw niet over de Gavia, ruim 2600 meter hoog, hoeven. Wel staat de gevreesde Mortirolo op het programma. De strijd zal in alle hevigheid losbarsten de komende dagen en het is de vraag hoe taai Mollema is.



De dag na de rustdag wil nog wel eens een lastige zijn voor hem om direct het ritme weer op te pakken. Als hij op de fiets blijft zitten dan lijkt een top tien klassering goed haalbaar. Twee jaar geleden werd Mollema zevende in het algemeen klassement. Als de sterren goed staan dan zou het zomaar een tikje beter kunnen eindigen dit jaar. Volgens Mollema is de laatste week de zwaarste die ooit op het programma stond in een grote ronde. De kunst is om in die periode over je beste vorm ooit te beschikken. Sowieso boeiend om te volgen de komende dagen.