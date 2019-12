Lycurgus begint aan Europees avontuur

Voor de volleyballers van SAMEN. Lycurgus begint vanavond om 18.00 uur het Europese seizoen. In Hongarije is Fino Kaposvar de tegenstander in de zestiende finale van de Challenge Cup, het derde niveau in Europa. De laatste jaren speelde Lycurgus voorronde Champions League, maar omdat de Groningers afgelopen mei net niet voor de vierde keer op rij landskampioen werden is dat dit jaar niet het geval.

Wel stroomt Lycurgus vanwege de ranking in Europa in een later stadium het toernooi in. In de competitie won de ploeg van coach Arjan Taaij recent twee topwedstrijden tegen Orion en Sliedrecht Sport. De vorm lijkt groeiende. Zowel het team als geheel als individuele spelers. Zo liet nieuweling Bennie Tuinstra zich afgelopen weekend voor het eerst echt zien. Met een fitte selectie is Lycurgus afgereisd naar Kaposvar. Een stad met ruim 60.000 inwoners in de buurt van het Balatonmeer.



Coach Taaij heeft laten weten dat Kaposvar voor Hongaarse begrippen een goede ploeg heeft. Internationaal staat Hongarije niet bij de eerste zestig landen. Met Russische en Italiaanse inbreng op het veld en en Argentijnse coach langs de lijn kan Lycurgus de borst natmaken. 'We moeten op de toppen van ons kunnen spelen voor een goed resultaat.'

Kaposvar versloeg in de vorige ronde UVC Weberzeile Ried uit Oostenrijk twee keer met 3-1. Kaposvar is in 1953 opgericht en eindigde vorig seizoen als derde in de Hongaarse competitie. De sporthal heeft een capaciteit van bijna 3000 stoelen, maar die zullen naar verwachting tegen Lycurgus niet allemaal bezet zijn. De return is volgende week donderdagavond om 20.00 uur in MartiniPlaza.