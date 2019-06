Heren GHHC beginnen promotiestrijd met verlies

De hockeyers van GHHC uit Haren zijn in de race om te promoveren naar de Promotieklasse, het één na hoogste niveau, begonnen met een nederlaag. In een best-of-three serie tegen HBS uit Bloemendaal werd woensdagavond op de eigen Harener Holt met 2-1 verloren. GHHC moet zaterdag winnen om een derde wedstrijd af te dwingen. Gebeurt dat niet dan speelt GHHC volgend seizoen opnieuw in de Overgangsklasse.

In de eerste helft kwam GHHC op achterstand. Na de pauze ging de thuisploeg onder leiding van Jelmer Uildriks nog meer op de aanval spelen, maar in plaats van de gelijkmaker maakte HBS halverwege de tweede helft op een 2-0 voorsprong. Een snelle uitval werd GHHC noodlottig. Tien minuten voor tijd pushte Lennart Schuur een strafcorner tegen de touwen. Dat gaf nieuwe hoop, maar de tijd bleek tekort. Wel kreeg de thuisploeg in de slotminuut nog een strafcorner, maar met veel verdedigend kunst en vliegwerk ging de bal uiteindelijk over. Dat was de laatste mogelijkheid van de wedstrijd waardoor het 1-2 bleef.