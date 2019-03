Groningse helden terug van de Special Olympics

De deelnemers aan de Special Olympics World Summer Games in Abu Dhabi 2019 zijn terug in Groningen. Marlous Raangs, Sandra Schreuder en Odette Visser van Brug Regio Stad Groningen hebben als leden van het team nl onder leiding van de coaches Henny Sikkenga en Bart Beijring van 14 tot en met 21 maart deelgenomen aan de spelen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Samen met 7000 sporters uit 190 landen werden aan 24 sporten deelgenomen. De organisatie had alles in het werk gesteld om de sporters optimaal goed te laten presteren. De bowling deelnemers uit Groningen moesten strijden in het bowlingcentrum van het Zayed Sport City complex waar 40 bowlingbanen waren gesitueerd.

In eerste instantie waren ze erg onder de indruk van de omgeving maar naarmate de wedstrijden vorderden werden de prestaties steeds beter. Met de plaatsen 2 tot en met 8 werden prima prestaties geleverd, meldt woordvoerder Albert Lubbers.



Na een spetterende afsluiting op 21 maart kwamen de deelnemers na een lange vlieg- en treinreis terug in Groningen en werden zij door het bestuur van de Brug Regio Stad Groningen verwelkomd en in de bloemetjes gezet.