FC Groningen zwaar in mineur na thuisnederlaag tegen FC Emmen

Het was zondagmiddag pijnlijk voor FC Groningen in de ultieme slotfase van de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. Drie minuten voor tijd met 1-0 voorkomen en toch nog met 2-1 verliezen. Als de doelpunten gemaakt worden door een speler die een aantal jaren geleden in Groningen weggehoond werd dan is het gevoel extra zuur. De Deen Nicklas Pedersen velde met twee treffers het vonnis. In plaats van elfde staat FC Groningen nu zestiende in de Eredivisie met 14 punten uit 16 wedstrijden.

Zo gebeurde iets wat nooit had mogen gebeuren. In een slechte wedstrijd waar de bijna 22.000 toeschouwers er al vanuit gingen dat het 0-0 zou blijven leek dan toch nog een beslissing te komen. Toen Mimoun Mahi drie minuten voor tijd een voorzet een voorzet van Ahmad Mendes Moreira kiezelhard tegen de touwen kopte. De euforie was groot. Te groot bleek amper dertig seconden later, want toen was het alweer gelijk. Vanaf de aftrap joeg Emmen de bal naar voren en via Nick Bakker belandde de bal bij Pedersen en die werkte de gelijkmaker binnen. Doelman Sergio Padt zat er nog wel met een hand aan, maar dat bleek onvoldoende. Pedersen mocht in de zomer van 2012 vertrekken uit Groningen, omdat het totaal niet klikte tussen hem en de club. Zijn revanche was ultiem.



Dat was al erg, maar het werd nog erger toen de ploeg van trainer Dick Lukkien er in de extra tijd ook nog met de volle buit vandoor ging. De Groningers waren totaal van de leg en daar profiteerden de gasten van. Tim Siekman kopte een bal door en bij de tweede paal kon Pedersen simpel zijn tweede treffer binnen koppen. Daarmee was de ellende compleet en was iets gebeurd waar vooraf bijna niemand rekening mee had gehouden. De ploeg van trainer Danny Buijs zou de goede reeks voortzetten om daardoor voorzichtig richting de onderkant van de middenmoot te kijken.



Nu is het eerst weer billenknijpen en staat er veel druk op de laatste wedstrijd voor de winterstop. Komende zondag in Limburg tegen Fortuna Sittard. De Limburgers zorgden zondag voor een enorme stunt door Feyenoord in de eigen Kuip met 2-0 te kloppen. Het staat weliswaar nog dicht bij elkaar onderin de Eredivisie, maar afsluiten met een nederlaag is voor niemand goed. Zondagmiddag blijkt dan hoe lang de 2-1 nederlaag tegen Emmen nog doorwerkt bij de groenwitten.