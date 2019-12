FC Groningen op zoek naar revanche tegen FC Utrecht

Het is alweer speelronde 16 van seizoen 2019/2020. Na het thuisduel tegen FC Utrecht volgt volgende week zaterdag de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag nog en dan kan de balans van de eerste ronde opgemaakt worden. Voor de kerst volgt op zondag 22 december de thuisbeurt tegen FC Emmen, waarna er een korte winterstop van een maand volgt.



Met twee zeges kan de formatie van trainer Danny Buijs royaal in het linkerrijtje afsluiten. Ten opzichte van vorig seizoen een behoorlijke verbetering. Toen had Groningen halverwege 15 punten. Als het meezit zijn het dit seizoen 27, maar dan moet wel twee keer gewonnen worden. Te beginnen aanstaande zondag. FC Utrecht is een ploeg in problemen. Het verloor een aantal keren op rij, terwijl nog niet zo lang geleden de formatie van trainer John van der Brom op weg leek richting de top drie.



Qua opstelling is bij de groen-witten de vraag wat Buijs gaat doen met Samir Memisevic. Sinds zijn terugkeer lijkt het voetballend moeizamer te gaan. Buijs heeft eerder aangegeven dat een fitte Memisevic altijd speelt. Mogelijk worstelt de trainer nu met een dilemma.



Komende zondag is het de 41e ontmoeting in de Eredivisie in Groningen. De thuisploeg won 18 keer. 8 keer eindigde een wedstrijd in een gelijkspel en 14 keer was Utrecht de sterkste. Vorig seizoen werd het op 30 september 2018 1-1. De toen nog in het shirt van FC Groningen spelende Ahmad Mendes Moreira tekende een kwartiertje voor tijd voor de gelijkmaker. De laatste zege dateert van 27 augustus 2017. Django Warmerdam en Jesper Drost tekenden voor de doelpunten.