FC Groningen met 3-1 onderuit in Duitsland

Trainer Danny Buijs had ervoor gekozen om naast Bruns ook Ilias Bel Hassani en Kaj Sierhuis in zijn basisformatie op te nemen. En dat leverde na twintig minuten direct resultaat op. Jeff Chabot zag zijn lange trap van achteruit op het hoofd van Sierhuis belanden. De huurling van Ajax kopte prima door en zette Bruns vrij voor de keeper. De middenvelder omspeelde de keeper en schoof keurig binnen. Dat was tevens de ruststand in het Franz Kremer-stadion, waar normaal gesproken de beloften van FC Köln acteren.



Nadat Tim Handwerker voor de pauze nog een mogelijkheid onbenut had gelaten was het beeld in de tweede helft totaal anders. De nummer twee van de Tweede Bundesliga kreeg de overhand. Buijs wisselde behalve doelman Sergio Padt zijn hele ploeg, de tweede keus kwam binnen de lijnen. Na ruim vijftig minuten viel de gelijkmaker. Dominick Drexler was de maker en via Copete Cordoba en Christian Clemens werd het uiteindelijk 3-1 voor de thuisploeg.



Ritsu Doan was afwezig. Het grote talent doet met Japan mee aan de Azië-Cup en is de komende weken afwezig. Komende vrijdag staat nog een oefenwedstrijd tegen MSV Duisburg, eveneens uitkomend in de Tweede Bundesliga, op het programma. Doelman Padt zal daar niet bij zijn. Hij moet zich dan voor de politierechter verantwoorden voor het treinincident. In september vorig jaar werd Padt in de trein naar Kropswolde onder invloed opgepakt nadat hij amok gemaakt hij tegen een conducteur.