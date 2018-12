FC Groningen kijkt uit naar clash met FC Emmen

Beide ploegen hebben veertien punten uit vijftien wedstrijden. Het interessante is niet alleen dat het om een confrontatie gaat tussen Groningen en Drenthe, maar ook dat er bij FC Emmen diverse spelers zijn die een verleden bij FC Groningen hebben. Maar bovenal gaat het om trainer Dick Lukkien. Lukkien werkte zes jaar bij FC Groningen en zwaait sinds de zomer van 2016 de scepter in Emmen. Het is voor hem de eerste keer dat hij in een echte wedstrijd een ploeg coacht tegen de Trots van het Noorden. Lukkien zal ongetwijfeld gebrand zijn op een goed resultaat. Al is het alleen maar, omdat hij bij de opvolging van Ernest Faber bij de FC niet in aanmerking kwam als opvolger. En twee jaar eerder mocht hij Erwin van de Looi niet opvolgen



Spelers als Glenn Bijl, Nick Bakker, Keziah Veendorp en de Deen Nicklas Pedersen hebben allemaal een verleden bij FC Groningen en zullen ook iets extra's willen geven. Toch lijkt FC Groningen de favoriet te zijn. De ploeg van coach Danny Buijs heeft uit de laatste vijf wedstrijden tien punten gehaald en scoort beduidend meer dan in de eerste negen duels van het seizoen. Onder leiding van het duo Mimoun Mahi en Ritsu Doan is Groningen echt opgebloeid en wil zondag weer een goed resultaat halen. Om zo definitief afstand te nemen van de fatale onderste plaatsen.



Tot nu toe speelden beide ploegen twaalf keer tegen elkaar. Groningen won zeven keer en Emmen trok vijf keer aan het langste eind. De meest in het oog springende ontmoeting is die van 28 mei 2000 op de Meerdijk in Emmen. Het was het duel waarin FC Groningen na de degradatie in 1998 promotie afdwong terug naar de Eredivisie. De Zweedse back Magnus Johansson maakte doen na de pauze het verlossende en enige doelpunt. De laatste officiële wedstrijd was op 6 november 2002. In de strijd om de KNVB-beker won Groningen met 1-0 in Emmen door een treffer van Joost Broerse.



Statistieken zijn mooi, maar tellen zondag niet. Het duel begint zondagmiddag om 14.30 uur.