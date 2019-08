FC Groningen geeft jeugdinternational Suslov nieuw contract

Tomas Suslov is een aanvaller, die zowel op de beide flanken als vanaf de nummer 10 positie uit de voeten kan. Hij kwam vorig jaar over van 1.FC Tatran Presov, waar hij al op 15-jarige leeftijd in het onder-19 team van de club speelde. Hiermee was Suslov de jongste speler in die competitie. Daarnaast heeft het talent de meeste selecties achter zijn naam staan voor de nationale jeugdteams van Slowakije onder-15 en onder-17. Voor zijn komst naar Groningen liep Suslov onder meer een week stage bij FC Bayern München.



Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van FC Groningen vertelt op de website van de club dat Suslov nog steeds op de radar staat van nationale en internationale topclubs en dus maar wat blij is dat de Slowaak voor contractverlenging bij de FC heeft gekozen. 'Om te beginnen was het al knap werk van onze scouting, dat wij een speler met de kwaliteiten van Tomas Suslov naar Groningen hebben weten te halen. Tomas is nu een jaar hier en heeft in die periode bevestigd een groot talent te zijn. Met FC Groningen onder-17 is hij afgelopen seizoen landskampioen geworden en in dat succes heeft Tomas een belangrijk aandeel gehad.'