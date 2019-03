Fans Lycurgus starten crowdfundingcampagne

Fans van Abiant Lycurgus en sportliefhebbers zijn in actie gekomen om de club te helpen de financiële problemen op te lossen. Sinds maandag loopt er een actie onder de noemer 'ticket voor de toekomst'. Er kan gedoneerd worden. De initiatiefnemers hopen in tachtig dagen 50.000 euro bij elkaar te krijgen. Na een dag staat de teller op ruim drieduizend euro.

Social ondernemer Patrick Kampherbeek, sportbestuurder Peter Hanning, bestuurslid Anita Bats van de supportersvereniging van Donar en de fans Anne Buunk en Evelien Pinkster zijn de initiatiefnemers. Hanning lanceerde op twitter het idee om in een virtueel MartiniPlaza 4350 plekken te verkopen. Dat is uiteindelijk ticket voor de toekomst geworden. Maandag werd de actie gestart. Volleyballer Alexander Brouwer, voetbaltrainer Dick Lukkien en oud-voetballer Martin Drent hadden videoboodschappen ingesproken. Ze gaven aan begaan te zijn met het lot van de financieel armlastige club en dat aller er aan gedaan moet worden topvolleybal in Groningen te behouden.



Vorige week werd bekend dat Lycurgus voor het lopende seizoen naar verwachting 150.000 euro tekort komt. De spelers zijn ook in actie gekomen en zijn druk bezig om voor de thuiswedstrijd tegen Draisma Dynamo op zaterdag 30 maart in MartiniPlaza tafels te verkopen aan sponsoren. Voor vijfhonderd euro kunnen zes mensen heerlijk dineren, krijgen ze vermaak en wordt aansluitend de wedstrijd bekeken. Het is nog onbekend hoeveel tafels er inmiddels aan de man gebracht zijn.