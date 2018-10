Donar wint Europees; Lycurgus ondanks zege uit Champions League

Het was woensdag weer een Europees avondje basketbal en volleybal. Donar greep de eerste kans in de FIBA Europe Cup direct aan en won. Voor een kleine 3.000 toeschouwers in het Topsportcentrum Leek won Donar met 90-81 van Istanboel. Abiant Lycurgus won in Klagenfurt met 3-2 van SK Posojilnica Aich/Dob de return in de eerste voorronde van de Champions League. Dat was na het 3-1 verlies een week geleden in MartiniPlaza onvoldoende om naar de volgende ronde te gaan. Lycurgus gaat nu eind november verder in de CEV-Cup.

Donar moest uitwijken naar Leek, omdat MartiniPlaza niet beschikbaar was. De poule van Donar wordt gezien als de 'poule des doods'. Met name vanwege het feit dat er twee ploegen uit de sterke Turkse competitie in zitten. De formatie van coach Erik Braal sloeg zich er uitstekend doorheen in de eerste wedstrijd. Halverwege stond het al 41-33 in het voordeel van de thuisploeg. Een opvallende wijziging aan het begin was dat Teddy Gipson begon als starter. Dit ging ten koste van Jordan Callahan. De 15-6 voorsprong was al een eerste indicatie dat een zege tegen de Turken mogelijk was. De voorsprong halverwege werd in de tweede helft naar huis gespeeld. Donar was geconcentreerd en wist waar het mee bezig was. Terry Gipson was topscorer met 17 punten. Komende zondag speelt Donar voor de competitie in en tegen Zwolle.



Het is Lycurgus niet gelukt om zich te plaatsen voor de tweede voorronde van de Champions League. In Klagenfurt werd SK Posojilnica na een clash van bijna 120 minuten met 3-2 verslagen. Een 3-0 of 3-1 zege was nodig om een golden set af te dwingen. De landskampioen gaat nu verder in de CEV Cup voor een plek bij de laatste zestien is het Zwitserse Lindaren Volley Amriswil de tegenstander. De speeldata zijn nog niet bekend. De setstanden waren 20-25, 26-24, 25-19, 19-25 en 15-17. Het ging mis in de derde set. Na een prima start van de Groningers vormden twee dubieuze beslissingen van de scheidsrechter bij 18-18 de basis voor set verlies. Het betekende een 2-1 achterstand, waarmee de uitschakeling een feit was. Komende zaterdag speelt Lycurgus in Arnhem tegen het Talentteam de derde competitiewedstrijd.