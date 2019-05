Donar op achterstand in finale om landstitel

Dan moet de ploeg van coach Erik Braal wel winnen om de kansen op titelprolongatie nog in eigen hand te houden. De geschiedenis wijst uit dat de ploeg die in de finale het thuisvoordeel heeft grote kans maakt om kampioen te worden. Om die reden is het enorm zonde dat Donar het thuisvoordeel afgelopen donderdag niet terug heeft kunnen halen. In dat duel viel Rienk Mast geblesseerd uit. Mast was zondag helemaal niet van de partij. De kans lijkt zelfs groot dat het talent in de rest van de finale helemaal niet meer in actie komt. Mast zijn knie moet onderzocht worden en Braal liet na afloop aan RTV Noord weten dat hij de kans klein acht dat Mast in de finale nog weer van de partij is.



Donar kwam schietend serieus tekort. Aan de inzet en strijdlust lag het in ieder geval niet. Teveel aanvalspogingen vielen niet en dat zorgde dat er verdedigend meer druk kwam. Mede omdat Zwolle het aanvallend behoorlijk op orde had. In de eerste tien minuten ging het behoorlijk gelijk op getuige de 19-15 stand. In het tweede kwart kon Donar schietend niet mee en leed het een aantal keren onnodig balverlies. Dat bracht de thuisploeg in het zadel met een voorsprong van meer dan tien punten.



Daar kwam na de pauze geen verandering meer in. Sterker nog de achterstand dreigde zelfs richting de twintig punten te gaan. Zover kwam het niet, maar verder dan de nederlaag zo dragelijk mogelijk maken kwam Donar niet. Driepunters van Teddy Gipson en Shane Hammink hielpen daarbij. Teddy Gipson, Shane Hammink en Grant Sitton waren alle drie topscorer met 13 punten. Finale vier begint dinsdagavond om 19.30 uur.