Bijzondere zege voor Arvin Slagter en Oranje; eerste zege op Italië sinds 1947

Afgelopen donderdagavond hadden de Orange Lions zich al geplaatst voor de volgende ronde van het WK basketbal en als bonus werd zondag Italië verslagen in MartiniPlaza met 81-66. Een bijna historische zege, want het is voor het eerst sinds 1947 dat Oranje van Italië wist te winnen. Het was ook de enige zege ooit, sindsdien volgden tot zondagmiddag 23 nederlagen op rij.

De gasten hadden een aantal belangrijke spelers thuisgelaten. Italië stond bovenaan in Poule D en had zich al gekwalificeerd voor de volgende ronde van de kwalificatie voor het WK in China volgend jaar. Het belang van Nederland was om sowieso voor een goed resultaat te gaan, omdat alle behaalde punten meetellen voor de volgende ronde. Onder leiding van Donar-speler Arvin Slagter schoot Oranje uit de startblokken. De eerste zeven schoten vielen allemaal. Dat bleek de opmaat naar een succesvolle wedstrijd. Na het eerste kwart stond het 19-15 en halverwege was het 38-30.



Voor bijna 2.400 toeschouwers, beduidend meer dan afgelopen donderdagavond, trok de thuisploeg na de pauze door. Om uiteindelijk af te sluiten met een 81-66 zege. Slagter noteerde vier punten. Een mooie zege voor de nummer 45 van de wereldranglijst. Italië staat op plek veertien beduidend hoger. Samen met Italië en Kroatië gaan de Orange Lions naar de volgende ronde samen met Litouwen, Polen en Hongarije. Litouwen is nummer zes van de wereld.



De laatste fase van de kwalificatiereeks begint in september. Hoe kansrijk de Orange Lions dan zijn om zich voor de tweede keer in de historie, 1986 was de eerste keer, voor het WK te plaatsen zal dan blijken.