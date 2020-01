Benschop wegens belangstelling en ziekte niet mee op trainingskamp FC Groningen

FC Groningen-aanvaller Charlison Benschop is niet meegegaan met het trainingskamp van de club ter voorbereiding op de tweede seizoenshelft. Benschop is ziek geweest en daarvan herstellende. Bovendien, zo laat de club weten op haar website, is er belangstelling voor de spits. Benschop werd afgelopen zomer kort voor aanvang van de competitie aangetrokken.

De aanvaller kwam transfervrij over van FC Ingolstadt 04. Die club verhuurde hem het half jaar ervoor aan De Graafschap. Voor de winterstop kwam Benschop 17 keer in actie, waarvan 10 keer als invaller. In oktober scoorde hij in drie competitieduels op rij. Daarna haperde de doelpuntenmachine. Het grote talent Romano Postema is wel mee op trainingskamp en is mogelijk inmiddels als spits opgeschoven in de pikorde van trainer Danny Buijs.



Ook doelman Marco van Duin en Samir Memisevic ontbreken wegens ziekte tijdens het trainingskamp in het Limburgse Horst. Vanuit FC Groningen onder-19 krijgen verdediger Thomas Poll uit Wehedenhoorn, e Slowaakse middenvelder Tomas Suslov en aanvaller Remco Balk uit Zuidhorn een kans om zich te bewijzen. Het is de bedoeling dat Van Duin later in de week nog gaat aansluiten.