Bauke Mollema twee keer net naast podium

Vorig jaar zegevierde Mollema in de GP Bruno Berghelli. Dat lukte zondag net niet. In de finale van de koers over bijna 200 kilometer kwam de Groninger in een kopgroep van zeven met een kleine voorsprong op de rest. In de sprint kon Mollema Sonny Colbrelli en Alejandro Valverde sowieso niet de baas, omdat ze op voorhand sneller zijn. Jack Haig en David Gaudu drukten hun wiel ook nog voor Mollema over de meet.



Een dag eerder werd de Ronde van Emilië verreden. Nog beduidend sterker bezet dan de GP Bruno Berghelli. Ook hier toonde Mollema nog over de nodige vorm te beschikken. Op de lokale ronden vormde de steile San Luca de scherprechter. Het was de winnaar van de Ronde van Spanje Primoz Roglic die liet zien in een eendaagse koers te kunnen winnen. Hij had veertien seconden voorsprong op Michael Woods en Sergio Higuita. Mollema moest deze twee ploeggenoten net voor laten. Het verschil was twee seconden.



Mollema rijdt deze koersen ter voorbereiding op de Ronde van Lombardije. Dinsdag staat de Tre Valli Varesine op het programma. Deze koers rijdt globaal door het zelfde gebied als komende zaterdag. De Ronde van Lombardije, de koers van de vallende bladeren, is één van de favoriete wedstrijden van Mollema.