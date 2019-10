Bauke Mollema op hoogste positie wereldranglijst ooit

Bauke Mollema heeft het wielerjaar op de wereldranglijst afgesloten als beste Nederlander. Mollema staat elfde. Zo hoog stond de Groninger nog nooit. Zijn beste klassering was de zeventiende in 2013, het jaar van Bau en Lau. Door de zeges in de Ronde van Lombardije en de Japan Cup afgelopen weekend klom Mollema nog vijf posities op de UCI ladder.

Daardoor passeerde de renner van Trek Segafredo Matthieu van der Poel, die als twaalfde eindigde. Voor een top tien klassering kwam Mollema twaalf puntjes tekort. Nummer tien Peter Segan eindigde op 2232 punten. Mollema heeft 2220. Hij dankt zijn hoge klassering vooral aan goede resultaten in ééndagskoersen. In dat klassement eindigde Mollema als zevende. In het klassement van de etappekoersen eindigde de klimmer als 55e. Het totaal klassement wordt aangevoerd door Primoz Roglic gevolgd door Julian Alaphillipe en Jakob Fuglsang.



Mollema eindigde vorig jaar als 24e. Hij heeft zelf meerdere keren aangegeven dat het afgelopen seizoen zijn beste was. Dat wordt nu onderstreept met het feit dat Mollema zijn beste eindklassering op de wereldranglijst kan overleggen en zich echt tot de allerbeste wielrenners van de wereld mag rekenen.