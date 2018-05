Zó’n hoge draaimolen als op bovenstaande foto hebben we niet vaak gehad op de meikermis in Groningen. De molen torent boven alles en

iedereen uit, en is vanuit de verte zichtbaar, zoals hier in de Stationsstraat. Iedereen heeft nog tijd genoeg om te genieten van deze spectaculaire en vele andere attracties want de kermis duurt nog tot en met 21 mei.