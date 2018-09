‘Zwarte maandag’: grote drukte verwacht rond Groningen

Maandag is voor zeer velen de zomervakantie echt voorbij en ook beginnen veel scholen en studies weer. Rond Groningen wordt dan ook extra drukte verwacht. Groningen Bereikbaar wijst op haar website op reisalternatieven om files op de zuidelijke ringweg, die is versmald, te vermijden.

Sinds juli rijdt het verkeer op de noordbaan van de zuidelijke ringweg van Groningen (verkeer richting Drachten) op een tijdelijke weg. Deze weg bestaat uit twee versmalde rijstroken. Hierdoor kan de weg minder verkeer aan dan daarvoor. Bovendien geldt er een maximumsnelheid van 50 km/h.

‘Nu het najaar voor de deur staat en meer mensen weer de auto pakken, wordt de kans op files groter. Daarom is het goed om te kijken naar reisalternatieven’, aldus Groningen Bereikbaar.

Anders reizen

Er zijn vele manieren om het drukke verkeer in de spits te mijden. Zo is het verstandig de Slimme kaart van Groningen Bereikbaar te checken voor u in de auto stapt. Dan weet u waar er aan de weg gewerkt wordt. Wie naar de stad rijdt, komt meestal langs een P+R-terrein. Op deze terreinen kunnen automobilisten gratis parkeren, om vervolgens met de bus of fiets verder te reizen naar de stad.

Fietsen

Fietsen is natuurlijk een prima alternatief. Woont u op grotere afstand van de stad, dan is een e-bike of speed pedelec een goede optie. Probeer gratis een week lang een van deze elektrische fietsen via Groningen Bereikbaar. Maak ook gebruik van de doorfietspaden om de stad. U fietst vlot over deze brede en veilige fietspaden.

Lees meer over alternatieven op de website van Groningen Bereikbaar.