Zwaargewonde man in woning Uithuizen; politie sluit misdrijf niet uit

De politie heeft woensdagochtend in een woning aan de Hamrikhof in Uithuizen een zwaargewonde man aangetroffen. Het gaat om de 40-jarige bewoner. De politie sluit een misdrijf niet uit.

De politie trof het slachtoffer rond 10.15 uur in de woning aan. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Er werd ook een traumahelikopter ingezet.



Het is nog onduidelijk wat er gebeurd is. In de woning wordt door politiemedewerkers van de forensische opsporing gezocht naar sporen en ook doet de politie een buurtonderzoek.